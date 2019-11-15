«ЭР-Телеком Холдинг» (работает под брендами «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Электронный город», «Электронный город Бизнес») и телекоммуникационный оператор «АЙХОУМ» (iHome) объявили о сделке по приобретению доли в размере 100% уставного капитала компании.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). iHome оказывает услуги по организации каналов и последних миль для доступа в дата-центр, в бизнес-центры, то есть любой адрес, который необходим оператору или его клиенту. Кроме того, оператор оказывает услуги по созданию междугородних каналов связи. Также iHome оказывает услуги размещения к локации на партнерских площадях и помогает с настройками операторского оборудования.

Предполагается, что после приобретения «ЭР-Телекомом» iHome сохранит операционную независимость. Руководить проектом будет Андрей Горбунов, ранее занимавший должность вице-президента по коммерции и развитию iHome.

Напомним, что телекоммуникационный оператор «АЙХОУМ» (iHome) работает на российском рынке с 2000 года. К настоящему времени компания имеет собственную сеть более чем в 30 городах РФ, включая Новосибирск, и точки присоединения трафика в 8 странах мира. Оператор оказывает инновационные услуги для операторов связи и корпоративных клиентов.

«До сделки с «ЭР-Телекомом» iHome выступал оператором, арендовавшим каналы связи у различных партнеров. В то же время, емкость нашей федеральной магистральной сети была недозагружена. В результате, мы получили отличную возможность достигнуть синергетического эффекта и повысить доходность бизнеса.

«Приход команды iHome, однозначно укрепит позиции холдинга на операторском рынке. Андрей Горбунов возглавит направление В2О. С учетом iHome выручка «ЭР-Телекома» от данного направления бизнеса в 2020 году составит более 3 млрд. рублей. В ближайшие пять лет мы намерены увеличить масштабы B2O в 2 раза», — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

«Консолидация дает нам возможность выйти на понятный и прогнозируемый бизнес-результат» — подчеркнул Андрей Горбунов.

Напомним, что ранее стало известно, что «Ростелеком» купил новосибирского B2B-оператора «МегаКом».

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