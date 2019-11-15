В распоряжении редакции «Континента Сибирь» оказалось открытое письмо и.о. директора ФГБУ НИИТО Минздрава России Андрея Корыткина, в котором новый руководитель новосибирского НИИ травматологии и ортопедии изложил свою точку зрения на ситуацию вокруг учреждения.

В открытом письме в адрес новосибирской общественности Андрей Корыткин изложил суть конфликта между АНО «Клиника НИИТО» и ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава РФ. «В 2000 году была создана АНО «Клиника НИИТО», единственным учредителем которой стал институт. ФГБУ и АНО работали вместе, на протяжении многих лет эффективно оказывая медицинскую помощь населению, – говорится в письме. – Но, как известно, решением предыдущего руководителя института в состав АНО «Клиника НИИТО» введены физические лица, что в итоге привело к печальной ситуации: разрыву связей и расколу между двумя учреждениями. Это не может не сказываться на объёме помощи пациентам. Более того, в результате деятельности предыдущего руководства учреждения из бюджета были похищены огромные бюджетные средства, большая часть из которых использована для строительства 10-этажного здания для так называемого «частного медицинского проекта», не связанного с интересами государства в лице ФГБУ».

И.о. директора ФГБУ НИИТО сообщает в письме, что в результате переговоров достигнута договорённость с депутатами, введёнными предыдущим директором в состав учредителей АНО: «Они добровольно решили выйти из состава учредителей, а также согласились поддержать ФГБУ и АНО и помочь в развитии учреждений». Как следует из письма, продолжаются переговоры и с остальными учредителями по поводу их готовности придерживаться государственных интересов.

По мнению руководителя НИИ травматологии и ортопедии, эти действия направлены на сокращение сроков ожидания госпитализации и увеличение доступности медицинской помощи для жителей региона. «Условия для пациентов должны быть максимально улучшены, а спектр хирургических вмешательств — расширен, учитывая последние достижения современной медицины», – отмечается в письме.

Андрей Корыткин поблагодарил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, «который держит на контроле ситуацию, связанную с ФГБУ и АНО». «Все указанные задачи и вопросы прорабатываются Минздравом РФ во взаимодействии с губернатором региона, а также со Следственными органами. Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — отмечается в письме.

Кроме того, отдельной благодарности Корыткина удостоились директор АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм, и «все службы, помогающие достичь решения в нашей ситуации».

Накануне один из учредителей АНО «Клиника НИИТО», председатель комитета по соцполитике Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин рассказал «Континенту Сибирь» при каких условиях он и его коллега по областному парламенту Александр Аксёненко, готовы выйти из состава учредителей клиники.

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