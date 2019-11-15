«Российский экологический оператор» оценил риск банкротства «Экологии-Новосибирск»

«Российский экологический оператор» (РЭО) проанализировал ситуацию в регионах, на территории которых существует риск прекращения оказания услуги обращения с ТКО. Результаты накануне были опубликованы на сайте оператора.

В числе проблемных регионов РЭО называет Новосибирскую область, где региональный оператор «Экология-Новосибирск» «находится в сложном экономическом положении». При этом в последнее время в работе «Экологии Новосибирск» «отмечается стабилизация». По расчетам российского оператора, в случае банкротства новосибирского регоператора, , он может быть заменен. «Отрасль обращения с отходами в регионе функционирует достаточно стабильно, мусоровывозящие компании являются самостоятельными предприятиями», — отмечается в сообщении пресс-службы РЭО.

Напомним, в минувший вторник Минприроды России обнародовало список, в который вошли 16 российских регионов, в которых существует «риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям коммунальной услуги». В число проблемных регионов вошла Новосибирская область. Напомним, с июля текущего года «Экология-Новосибирск» направляет иски в арбитраж, взыскивая задолженности с контрагентов – предприятий ЖКХ региона. В свою очередь, претензии к регоператору предъявили партнеры-перевозчики ТКО: компании «Латранс» и «Эко-Лайн» потребовали в арбитраже взыскать с «Экологии-Новосибирск» по 800 тыс. рублей.

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