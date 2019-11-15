Власти Кузбасса намерены в 2020 году выделить порядка 90 млн рублей из регионального бюджета на поддержку малого и среднего семейного бизнеса.

До конца текущего года будет принят областной закон о семейном предпринимательстве. Он должен определить категории бизнесменов, которые попадут под действие документа. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора региона Алексей Крупин.

«Семейный бизнес — это бизнес, в котором более 50% членов семьи будут работать. Мы сейчас будем разрабатывать законопроект, где будем определять, что такое семейное предприятие, потому что это достаточно широкое понятие. Сейчас определяем, какие категории смогут претендовать на господдержку. Планируем выдать в 2020 году 300 грантов до 300 тысяч рублей — это дополнительные деньги из регионального бюджета», — сказал Александр Крупин.

Региональный парламент намерен принять закон до конца этого года. Власти предполагают, что такие меры помогут в развитии семейного фермерства и открытии новых частных предприятий женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, действие закона должно поспособствовать росту показателя доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. В рамках нацпроекта по предпринимательству он должен увеличиться с 15,8% до 32,5%.

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