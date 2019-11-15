В администрации Новосибирска проведут реструктуризацию аппарата управления из-за дефицита бюджета. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в ходе представления проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов депутатам Совета депутатов города Новосибирска.

На заседании, прошедшем в администрации города 15 ноября, мэр Анатолий Локоть представил основные параметры бюджета 2020 года: доходная часть составит 49 млрд 146 млн рублей, расходная – 50 млрд 346 млн рублей, дефицит –1 млрд 200 млн рублей.

По словам главы города, главная проблема в планировании бюджета – выпадающие доходы муниципалитета. Они связаны с изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне. При этом если в 2020 году последствия еще будут не столь ощутимы, то к 2021 году ситуация усугубится.

«Потери будут исчисляться миллиардами. При этом пока не принято решений о компенсации выпадающих доходов – речь идет и о штрафах, и о переходе с вмененного налогообложения на упрощенное. Сегодня мы вместе с областной властью вырабатываем механизмы компенсации выпадающих доходов. Эти решения определят развитие экономики Новосибирска на ближайшие 3-5 лет», — отметил Анатолий Локоть.

Также в значительной мере рост расходной части бюджета будет связан с обязательствами по увеличению заработной платы работникам бюджетной сферы. При этом в 2020 году бюджет города сохранит свою социальную направленность. По ряду вопросов мэрия рассчитывает на поддержку областной казны.

«В результате недостатка роста доходов мы обязаны сосредоточиться на поиске дополнительных резервов, в том числе, чтобы продолжить реконструкцию школ, обновление транспортной инфраструктуры и прочее. Будем делать это либо за счет целевых субсидий, либо с привлечением дополнительных средств за счет перераспределения собираемых на территории города налогов», — уточнил мэр.

Текущее состояние бюджета города повлияет и на возможности входа в программы по национальным проектам, отметил Анатолий Локоть. Это связано с тем, что реализация нацпроектов потребует роста расходных обязательств городского бюджета в результате софинансирования программ.

В сложившейся ситуации мэрия Новосибирска будет вынуждена сократить расходы на аппарат управления. В ближайшее время, по словам мэра, городскую администрацию ждет реформа и реструктуризация.

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