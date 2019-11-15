По данным Сибирского таможенного управления, в прошлом году товарооборот Сибирского федерального округа составил около 50 миллиардов долларов.

По данным информационного центра, 15 ноября под руководством Сергея Меняйло состоялось заседание совета при полномочном представителе президента РФ в СФО. Участники обсудили развитие международных и внешнеэкономических связей субъектов федерации округа.

Сибирский ОИЦ сообщает, что рост объёмов внешней торговли СФО наблюдается и в этом году. В настоящее время экспорт превышает импорт более чем в четыре раза. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные товары (уголь, нефть и нефтепродукты), а также металлы и изделия из него. Импорт, в первую очередь, представлен машиностроительной и химической продукцией.

Почти 90% товарооборота округа приходится на страны дальнего зарубежья. Основным торговым партнёром является Китай. Кроме того, регионы Сибири сотрудничают с Казахстаном и Монголией. Развиваются связи с Белоруссией, Узбекистаном, Киргизией и другими государствами – участниками СНГ. Также происходит взаимодействие с представителями Индии, Республики Корея и Японии.

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