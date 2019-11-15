Завод по производству цемента в Искитиме Новосибирской области завершил проект, направленный на защиту окружающей среды.

В этом году АО «Искитимцемент» ввело в эксплуатацию на технологической линии №6 современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch. Использование нового оборудования позволило в 160 раз сократить количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу. Техническое перевооружение системы проводилось в рамках плановых работ предприятия по снижению выбросов в окружающую среду.

Работы велись в течение двух лет, инвестиционные затраты «Искитимцемента» составили более 160 млн рублей. В 2020 году на предприятии рассчитывают начать установку аналогичного аспирационного оборудования на печи №9.

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