Благодаря нацпроектам в Новосибирской области построят около 570 соцобъектов. Ими станут школы, детсады, спорткомплексы и поликлиники.

По сообщению пресс-службы, 14 ноября губернатор региона Андрей Травников обсудил с главами районов и городских округов реализацию национальных проектов. В ходе заседания глава региона отметил, что активная реализация национальных проектов позволяет решать многие актуальные для жителей региона вопросы.

В общей сложности до 2024 года благодаря нацпроектам в регионе будет построено около 570 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, учреждений культуры.

Также на совещании обсуждались вопросы жилья для детей-сирот, а также перераспределение полномочий по осуществлению дорожной деятельности на дорогах местного значения с уровня сельских поселений на уровень органов местного самоуправления муниципальных районов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.