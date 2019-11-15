С 24 ноября по 15 декабря в Новосибирской области пройдёт тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE». Участниками программы станут начинающие и действующие предприниматели до 30 лет.

Уникальность данного проекта заключается в доведении своего бизнес-проекта до реализации и кратном развитии текущего бизнеса за короткий период времени.

В тренинговую программу включены:

— лекции и интенсивы по необходимым и востребованным темам для предпринимателей;

— полноценная упаковка бизнес-проекта и подготовка к выходу на рынок;

— разработка и следование по персональной карте развития каждого бизнес-проекта;

— групповая и индивидуальная работа с профессионалами в сфере бизнеса;

— содействие в оформлении и регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

По окончанию программы участники повысят собственный уровень компетенции для ведения предпринимательской деятельности, приобретут полезные деловые знакомства и получат экспертную оценку своего бизнес-проекта. Тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE» проходит в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».

Организатором тренинговой программы выступает Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» совместно с Новосибирским городским открытым колледжем, при поддержке Министерства образования Новосибирской области в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».

Зарегистрироваться на программу можно на сайте.

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