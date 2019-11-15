Сбербанк передал Дому офицеров Новосибирского гарнизона отреставрированную коллекцию из 20 картин народного художника РСФСР, ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Васильевича Титкова.

«Сбербанк традиционно поддерживает культуру и с большим вниманием относится к истории Новосибирска, с которой Дом офицеров неразрывно связан вот уже 90 лет – то есть, большую часть жизни города, – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных. – Узнав о том, что экспозиция картин замечательного советского художника, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Титкова требует реставрации, мы решили ее профинансировать. Сегодня 20 обновленных полотен нашли свое почетное место в залах Дома офицеров, и все желающие могут по-новому открыть для себя работы нашего земляка, который прошел всю войну, с 1941 по 1945 год».

Дом офицеров Новосибирского гарнизона играет большую роль в культурной жизни Новосибирска – здесь работает крупнейшая военная библиотека, проводятся выставки и концерты. Дом офицеров – это важнейший центр патриотической и культурно-досуговой работы в воинских частях Западной Сибири.

Решение о финансировании реставрации коллекции картин Сбербанк принял накануне 90-летия Дома офицеров, которое прошло в начале апреля 2019 года. Также банк подарил учреждению еще одну работу Ивана Титкова для пополнения коллекции.

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