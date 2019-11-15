Инвестор завода ферросплавов требует с Красноярского края 10% бюджета

Инвестор завода ферросплавов требует с Красноярского края огромную сумму – до 10% бюджета. Истец считает региональные власти виновниками срыва многомиллиардного проекта. Наблюдатели же относятся к перспективам дела скептически.

ЗАО «Чек-Су.Вк», инвестор строительства под Красноярском Енисейского ферросплавного завода, требует взыскать из регионального бюджета более 23 млрд рублей. Соответствующий иск принят к рассмотрению Третьим арбитражным апелляционным судом. Ответчиками по делу выступают правительство Красноярского края и отдельно входящее в его структуру министерство финансов, администрация Емельяновского района, муниципальные учреждения «правление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» и «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края», администрация Шуваевского сельсовета. Первое заседание по делу назначено на 11 ноября.

Соглашения о строительстве Енисейского ферросплавного завода были подписаны в рамках Красноярского экономического форума в 2008 и 2010 годах, и запуск первой очереди тогда планировался на 2012 год, а выход на проектную мощность (250 тыс. тонн ферросплавов в год) — на 2016 год. Проект предусматривал также разработку в Хакасии Усинского месторождения и создание перевалочного пункта в Туиме. Общая стоимость оценивалась в 22 млрд рублей. Проект реализовывало кемеровское ЗАО «Чек-Су.ВК» с участием Внешэкономбанка. Однако с осени 2011 года в Красноярске начались акции протеста против создания предприятия из-за возможной угрозы экологии. Вскоре региональные власти отказали инвестору в реализации проекта. Это повлекло за собой многочисленные судебные тяжбы. Компания настаивала на передаче жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам, однако Верховный суд в этом отказал. В конце 2017 года «Чек-Су.ВК» признана банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.

В конце 2017 года «Чек-Су» направила иск в арбитражный суд Красноярского края о взыскании 23,2 млрд рублей. Эта сумма, как утверждалось, сложилась из общей дебиторской задолженности компании и вложенных ею средств (4,7 млрд рублей). Согласно картотеке арбитражных дел, летом нынешнего года суд отказал в удовлетворении иска. Теперь инвестор обжалует это решение в апелляционной инстанции.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров сомневается, что компании удастся взыскать средства и уверен, что региональные власти используют все возможности, чтобы этого не произошло. «Указанная сумма для края огромна и приближается к 10% доходной части бюджета. Понятно, что власти сделают все, чтобы потери таких средств не произошло. Да и, будем откровенными, судебная практика говорит о том, что взыскать деньги с государства не так-то просто. Настойчивость «Чек-Су» также непонятна. Проект не прошел простейший фильтр – общественное обсуждение. Много говорилось, что производство безвредное, но предоставить убедительных доказательств этому компания не смогла. Теперь же получается так: люди не захотели расстаться со своим здоровьем, и в ответ на это компания хочет заставить их расстаться со своими деньгами, ведь средства бюджета – это средства налогоплательщиков. Думаю, с таким подходом компании трудно будет добиться успеха в суда, также как не удалось добиться успеха в бизнесе», — рассуждает парламентарий.

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