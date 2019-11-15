Банк России закрыл еще 166 нелегальных сибирских МФО

Федор Туров
 

По итогам третьего квартала эксперты Сибирского ГУ Банка России раскрыли еще 166 нелегальных участников финансового рынка. Основным видом деятельности «черных кредиторов» была выдача потребительских займов населению.

Как отметили эксперты, большинство нарушителей – более 80% – занимались выдачей потребительских займов. 17 фирм также вели незаконную ломбардную деятельность. Фирмы незаконно использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» и «микрокредитная организация», не имея лицензии на этот вид деятельности. В Омской области и Республике Хакасия были выявлены организации с признаками финансовой пирамиды.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев отметил, что число выявленных кредиторов-нелегалов постоянно растет. В первом квартале, как уже писал «КС», Центробанк обнаружил 33 «черные» МФО, во втором их оказалось уже больше 120.

«С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе Сибири. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах», – прокомментировал Андрей Шепелев.

При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, количество займов, выданных «белыми» МФО в третьем квартале 2019 года, оказалось на 13% меньше, чем во втором. Причем сокращение коснулось самого массового сегмента – менее 10 тыс рублей. Причиной спада эксперты назвали снижение рентабельности микрофинансового бизнеса.

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