Солнечное итальянское кино в снежной Сибири

Событие, которого новосибирцы особенно ждут холодной осенью — фестиваль итальянского кино RIFF, — пройдет с 19 по 30 ноября в кинотеатре «Победа». В программе 24 картины: от победителей крупных мировых фестивалей до работ молодых режиссеров, которые не доходят до российского проката.

Особые гости

Специальный гость фестиваля этого года — звезда итальянского кино, актер, режиссер, певец Рокко Папалео («Место встречи», «Люблю тебя на всех языках мира», «Мэрилин и я», «Боб и Мэрис» и др.).

Папалео лично представит и обсудит со зрителями фильм открытия — «Великий дух», где он исполнил главную роль. Фильм рассказывает историю дружбы вора-неудачника Тонино и странного человека, который зовет себя Черный олень. Картина была высоко отмечена на Шанхайском международном кинофестивале.

Встретиться с итальянским актером можно будет и 20 ноября на фильме «Боб и Мэрис», в котором Рокко Папалео сыграл главную роль. Это история семейной пары, которая жила размеренной жизнью, пока жена не захотела переехать в виллу на окраине Неаполя. Вот только у мафии тоже есть виды на этот дом.

Нельзя пропустить

Важное событие программы — премьерный показ фильма «Предатель». Реальная история мафиози Томмазо Бушетты, чей беспрецедентный поступок навсегда изменил отношения между властью и организованной преступностью, попала в программу 72-го Каннского международного кинофестиваля, а также получила итальянский «Золотой Глобус» этого года в категории «Лучший фильм года».

Поводы посмеяться

Кинематограф Италии неразрывно связан с хорошим, качественным юмором. В этот раз зрителям будет что выбрать из комедийного репертуара. С восторгом принятая комедия на фестивале итальянского кино в Лос-Анджелесе — «Останемся друзьями». Маскировки, недоразумения и гениальная ложь в черной романтической комедии с броским названием «Спрячь бабушку в холодильнике». Настоящий диалоговый экшен, когда внимательно ловишь каждую реплику, ждет в картине «Все началось с камня». Почитателям Альфреда Хичкока понравится фильм «Не бери в голову» — психоделическая провокационная комедия, снятая в манере легендарного режиссера.

Ни дня без романтики

Романтическая программа представлена очаровательной картиной «Познакомься с Софией»; чувственной мелодрамой «Любовь под домашним арестом» и драмой «Любовь моя» с Серджо Рубини, фильмом-участником Венецианской биеннале.

Документальные ленты

Чтобы полноценно прочувствовать Италию и погрузиться в историю и культуру страны, в программе представлены документальные фильмы. «Сожгите Неаполь» — реальная история семьи, пережившей Четыре дня Неаполя, то есть восстание неаполитанцев 27–30 сентября 1943 года против немецких оккупантов. Итальянское Сопротивление вело уличные бои с фашистами, за что город впоследствии был награжден Золотой медалью «За воинскую доблесть».

Фильм «Неизвестная Италия. Матера — город из камня» перенесет в культурную столицу Европы 2019 года — Матеру. Высеченная в скале старинная часть города объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Режиссер Франческо Инверницци рассказывает о городе от его истоков до современного возрождения, которое сделало Матеру точкой притяжения для художников и интеллектуалов со всего света.

Голос столичных жителей представлен в картине «Рим. Площадь Витторио». Американский режиссер Абель Феррара, живущий в Риме, беседует с африканскими музыкантами, китайскими барменами и мигрантами из Восточной Европы, бездомными, художниками, режиссером Маттео Гарроне, актером Уиллемом Дефо и другими. У каждого героя свое мнение о переменах, которые происходят в мире.

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