Новосибирская научно-производственная компания «Рэлсиб» впервые появилась на рынке с обогревателями для автомобильных сидений, которые продавались через мелкие магазины. Со временем ей удалось выйти на сотрудничество с такими гигантами, как ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен», а инновационный подход «Рэлсиба» оценили в «Сколково». Какой высокотехнологичный продукт сегодня предлагает компания бизнесу и индивидуальным потребителям — «Континенту Сибирь» рассказал директор ООО «НПК «Рэлсиб» Игорь Ландочкин.

НПК «Рэлсиб» производит приборы и датчики собственной разработки: автономные регистраторы, портативные цифровые измерители, таймеры и термореле. Сегодня компания является одним из ведущих в России производителей автономных регистраторов (логгеров) EClerk-M. При этом ежегодно разработчики выводят на рынок новые высокотехнологичные приборы. Среди популярных новинок — приборы контроля микроклимата для фармацевтики, медицины и ЖКХ, а также медицинские приборы для домашней диагностики и приборы для «Умного дома».

Компанию «Рэлсиб» создал в 2001 году начинающий предприниматель Игорь Ландочкин, физик по образованию. Арендовал небольшое помещение у Новосибирского завода полупроводниковых приборов, нанял команду инженеров, взял в штат секретаря и бухгалтера. Первой продукцией «Рэлсиба» стали автомобильные подогреватели сидений «Оса» собственной разработки.

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Как отмечает Игорь Ландочкин, развитие компании проходило в основном за счет прибыли от реализации продукции. «Первые подогреватели мы с трудом реализовывали по магазинам, а затем с не меньшим трудом пытались вернуть свои деньги», — вспоминает предприниматель.

Однако очень скоро он понял, что с такой бизнес-моделью далеко не продвинуться. Нужно было что-то менять. Позитивное движение наметилось после разработки другого изделия — наукоемкого температурного реле для противопожарных систем.

«Идею подал мой хороший знакомый, профессор из Москвы. Он рассказал о том, как устарела действующая советская система пожарной сигнализации, — рассказал Игорь Ландочкин. — Извещатели представляли собой два контакта, которые при высокой температуре размыкались, и звучал сигнал. Нужно было что-то новое. Мне удалось разработать температурное реле с использованием эффекта памяти формы. При 70 градусах материал менял форму и давил на контакты».

Изобретение оказалось на редкость востребованным. Компания представила его на выставке в Москве в 2003 году. И сразу — контракт на 100 тысяч рублей, в то время огромные деньги. НПК «Рэлсиб» до сих пор производит это температурное реле — самое маленькое в мире. Диаметр его корпуса составляет лишь 3 мм. Посмотреть на производство изделия приезжали даже специалисты из Южной Кореи.

Но только благодаря производству температурного реле компании было не выжить на рынке. Поэтому разработчики продолжали искать сферу применения сил, которая точно не подведет. И вскоре она нашлась.

«В начале 2000-х фактически единственные работавшие предприятия были в пищевой промышленности. На них мы и обратили внимание и сделали своими основными заказчиками. Мы узнавали, какие у них нужды и проблемы, а затем предлагали способы их решения», — раскрыл секрет своей стратегии Игорь Ландочкин.

Например, на Новосибирском мясоконсервном комбинате предпринимателю пожаловались на сложности с измерением температуры внутри колбасы в процессе варения. На комбинате тогда использовали немецкие датчики, которые, по сути, втыкали в виде иголки в колбасу или сардельку. В «Рэлсибе» приняли решение сделать свои датчики — более доступные и дешевые.

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Первые вышли из строя уже через неделю. Но разработчики не сдавались. А тем временем про них уже услышали в СПК и «Торговой площади». В «Рэлсибе» стали делать датчики и для них, постепенно отрабатывая технологию. Сейчас «колбасные» датчики компании продаются по всей России и считаются одними из самых лучших. Их преимущество — в надежной и длительной работе.

Еще одним поворотным моментом для компании стало сотрудничество с ОАО «РЖД», для которого в «Рэлсибе» стали выпускать измерители температуры железнодорожных рельсов. Фактически им по сей день нет аналогов в стране. Те же датчики компания поставляет и другому крупному партнеру — Московскому метрополитену.

Сегодня у «Рэлсиба» более 10 тысяч заказчиков в разных отраслях промышленности. При этом здесь прекрасно осознают: чтобы оставаться в числе лучших, нужно следовать вызовам времени. Поэтому в 2012 году «Рэлсиб» принял участие в конкурсе «Сколково» по разработке концепции мобильного диагностического устройства. Было предложено компактное устройство, которое размещается на теле человека и фиксирует его медицинские параметры. Изобретение принесло новосибирцам третье место и было признано компанией Intel лучшим проектом выставки.

«Нас это воодушевило — будто бы второе дыхание открылось! С того момента мы начали разработку приборов для персональной медицинской диагностики и «умного дома». Особое внимание специалисты уделили детям. И уже сейчас компания выпускает целую серию приборов для семей с маленькими детьми. Например, термометр RELSIB WT52 с bluetooth. Он позволяет контролировать температуру под одеждой малыша во время прогулок, измерять температуру воды в ванной во время купания и температуру воздуха в детской комнате. И все это дистанционно, через мобильное приложение», — рассказал директор «Рэлсиба».

Также при помощи bluetooth-термометра можно отслеживать температуру в холодильнике, на лоджии или, к примеру, в погребе, находясь на расстоянии до 50 м.

Измерять не только температуру, но и влажность помещений позволяет другая популярная разработка «Рэлсиба» — Bluetooth-термогигрометр RELSIB WH52. Он незаменим для людей, страдающих легочными заболеваниями, а также может применяться в детских садах, школах, санаториях, инкубаторах и теплицах для контроля уровня влажности воздуха.

А вот отслеживать все параметры воздуха (в том числе концентрацию углекислого газа) способна еще одна новинка компании — измеритель-сигнализатор EClerk-Eco-A. Прибор снабжен швейцарскими сенсорами и дает предупреждающий сигнал при выходе параметров воздуха за пределы нормы. Разработку можно использовать как в учреждениях, так и в квартирах — например, измеритель-сигнализатор вовремя оповестит хозяев о том, что давно пора проветрить комнату.

По словам Игоря Ландочкина, сейчас компания на пороге значительного события. Уже скоро «Рэлсиб» начнет выпуск своего первого медицинского изделия — инновационного термометра RELSIB WT50. В нем будет использоваться специальное программное обеспечение. Оно позволит передавать данные о температуре тела человека или окружающей среды на электронную почту, представлять их в виде графиков по датам, а также предсказывать температуру через 1–2 минуты с точностью до ±0,2 °С.

Инновационный термометр планируется поставлять на экспорт: у «Рэлсиба» уже есть предварительные договоры о поставках с дистрибьюторами из Испании, Турции, Индии, Сербии и Китая. В целом, как отметил директор, компания сегодня ориентирована на развитие экспорта. Так, в прошлом году была отправлена в Нидерланды первая партия из 10 приборов для измерения свежести продуктов. Ее закупили для оснащения госинспекторов, проверяющих супермаркеты. В настоящее время решается вопрос о поставке в Нидерланды более крупной партии этих приборов.

Чтобы повысить узнаваемость своей продукции, специалисты «Рэлсиба» регулярно участвуют во всевозможных выставках и семинарах. Осенью этого года представители компании рассказали о производимых инновационных приборах на выставках в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Москве и Томске.

Система менеджмента качества компании «Рэлсиб» подтверждена сертификатами соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:20015).

Подробнее ознакомиться со всеми разработками ООО «НПК «Рэлсиб» можно на сайте relsib.com. Реклама

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