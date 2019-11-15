Под контролем минстроя Новосибирской области узаконен статус 39 дольщиков по ул. Тульская. С гражданами ведется процесс заключения договоров.

По сообщению пресс-службы, с жителями Кировского района Новосибирска по ул. Тульская ведется процедура заключения договоров на предоставление жилья. Ранее дольщики заключили предварительные договоры с ООО «Стройцентр» при строительстве многоквартирных домов.

Также на рассмотрение поставлен вопрос снижения размера доплаты при предоставлении людям жилья в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП). Он может уменьшиться до 15,2% от стоимости жилья.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, предложение о заключении договора на предоставление жилья получили уже 39 человек. Кроме того, 32 человека будут включены в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на основании судебных актов, вступивших в законную силу.

«Очень важно, чтобы граждане, ранее заключившие предварительные договоры в нарушение действующего законодательства, в настоящее время заняли конструктивную позицию в отношении квартир, предоставляемых им в рамках реализации МИП. Получить квартиры все добросовестные дольщики могут, действуя исключительно в рамках правового поля – в установленном порядке очередности исключения из Реестра. Таким образом, получить квартиры в обход установленных правил, по сути ущемляя права остальных дольщиков, невозможно. Мы действуем строго в рамках закона», – подчеркнул Алексей Колмаков.

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