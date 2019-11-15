В год своего 20-летия подведомственное Росавтодору Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» отчиталось о старте новых проектов и внедрении новых технологий на федеральных трассах Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей. Итоги для «Континента Сибирь» подвел руководитель «Сибуправтодора» ДМИТРИЙ ТУЛЕЕВ.

О стройках

— В этом году у нас в работе рекордное число объектов строительства и реконструкции — сразу пять. Два из них в Новосибирской области и три — в Кемеровской. Все они входят в федеральный Комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Под Новосибирском в финальной стадии реконструкция 30 километров Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе, которая развернута в 2014 году. Это вообще символичная для нас дорога, потому что ей тоже недавно исполнилось 20 лет, и вот сейчас мы ее обновляем на самом напряженном участке. На следующий год остаются последние километры, где трасса получит две дополнительные полосы движения и цементобетонное покрытие. Построены все шесть запланированных транспортных развязок и семь мостовых сооружений. Далее планируем расширить трассу от границы нынешнего участка реконструкции в районе поселка Светлого, где она пересекается с Северным обходом, в направлении аэропорта Толмачево, это еще 20 км. Проектирование уже ведется.

Продолжается строительство I этапа Восточного обхода, генеральный подрядчик наверстывает допущенное отставание. В уходящем году основные усилия были сконцентрированы в районе самого сложного узла строящегося I этапа — на мостовом переходе через Иню с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути. По одной стороне мостовой переход уже собран и надвинут на опоры, вторая сторона в работе.

В Кемеровской области планируем на следующий год запуск рабочего движения по обходу Мариинска. В этом году там проделали внушительный объем работы как на мосту через Кию и двух развязках, так и по основному ходу будущей дороги. На левом берегу уже появились первые пять километров асфальта. Здесь же, в Кузбассе, в 2019 году у нас стартовали два новых объекта реконструкции с частичным строительством. Один из них на границе с Новосибирской областью, в Юргинском районе — км 149–158 трассы Р-255 «Сибирь», другой — в Мариинском районе у поселка Суслово — км 481–486. Под Юргой, к примеру, построим новую транспортную развязку с путепроводом, а под Суслово — новый участок трассы для ликвидации опасного поворота и путепровод над железной дорогой, чтобы водителям не приходилось больше стоять на переезде.

О сохранности

— Уже третий год дороги ФКУ «Сибуправтодор, а это 2016 км, на 85% соответствуют нормативным требованиям. Остальные 15% — это объем ежегодного планового ремонта. За прошедший сезон отремонтировали около 270 км. Начиная с этого года на сибирских федеральных трассах начали применять для ремонта асфальтобетонные смеси, спроектированные по новым стандартам, принятым на федеральном уровне в связи с переходом на Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Задача — обеспечить более длительный межремонтный срок. Для этого состав асфальтобетона для каждого объекта рассчитывают индивидуально, исходя из климатических условий и транспортной нагрузки на конкретном участке. По новой системе отремонтировано около половины всех объектов программы ремонта. Большинство из них в Омской области.

Омская область традиционно в авангарде среди подведомственных регионов нашего управления и по темпам работ и по их качеству. В нынешнем году мы не только выполнили — на большинстве объектов с опережением — запланированный объем ремонта, но и ввели дополнительно 13 км, которые были переходящими на следующий год. Всего в 2019 году на территории этого региона отремонтировано 110 км, в том числе 23 км капитальным ремонтом. Основной объем капремонта — 64 км — пришелся на трассу А-320.

Капитальный ремонт выполнили и на трассе Р-254 «Иртыш», на отрезке с 713 по 723 км в Москаленском районе. Следующие 10 километров — с 723 по 733 км — отремонтируем в 2020-м. На трассе Р-402 в Крутинском и Тюкалинском районах привели в нормативное состояние 48 км путем устройства защитного слоя — тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси, а также отремонтировали 18 км в Любинском районе.

В Новосибирской области к нормативному состоянию привели 111 км, 45 из них отремонтировали капитально. Это два участка на трассе Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах и два на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском и Убинском. А также 10 км планового ремонта в Барабинском районе и 19 км на Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском.

В Кемеровской области объем ремонта федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» составил 40 км, отремонтированы также мосты через речки Каменка и Малая Черная, путепровод на 537 километре. На участке Р-255 «Подъезд к городу Томску» в Томской области капитально отремонтировали 7,5 км в районе села Тахтамышево и мост через Черную речку. Это был очень сложный участок из-за своего расположения практически на въезде в областной центр, поэтому большой объем работ на проезжей части пришлось выполнить в ночные часы. Одновременно приступили к капремонту следующего за этим 12-километрового участка с завершением в следующем году.

О юбилее

— 20-летие, которое наше Управление отмечает в нынешнем году, — важная ступень для нас. Если подвести итог работы за этот период и выделить важные достижения, то это, безусловно, ввод в эксплуатацию Северного обхода Новосибирска, реконструкция подъезда к Томску в 2012–2015 годы и реконструкция трассы Р-254 в Новосибирской области в последние годы, масштабные текущие стройки. ФКУ «Сибуправтодор» считается одним из передовых в стране заказчиков работ по строительству и содержанию дорог с цементобетонным покрытием. В компании широко применяют технологии ресайклирования и термопрофилирования в ремонте дорог.

Одному из первых нашему управлению доверили контроль реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году на территории пяти сибирских агломераций.

Из нашего коллектива в разные годы вышли известные в дорожной отрасли специалисты и управленцы, и сегодня у нас работают как сотрудники с многолетним опытом, так и молодежь. Этот обмен опытом и энергией — то, что нужно для дальнейшего развития.

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