Первое предприятие в ТОСЭР «Горный» начнет работать в 2020 году

Власти Новосибирской области одобрили заявку первого резидента самой молодой инвестиционной площадки региона — территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный». Интерес к площадке «Горного» проявляют еще пять инвесторов.

На прошедшем в начале ноября совете по инвестициям в правительстве Новосибирской области власти региона одобрили заявку первого будущего резидента ТОСЭР «Горный», расположенной на территории Тогучинского района.

Компания «Диабаз» будет развивать в ТОСЭР производство диабазовой муки, которая используется для изготовления кислотоупорной продукции. Как рассказал «Континенту Сибирь» учредитель ООО «Диабаз» Вадим Тимофеев, основными заказчиками продукции новосибирского предприятия являются крупные российские заводы, работающие в отрасли химического производства.

Кислотоупорный порошок является основным компонентом химически стойких растворов и составов, которые используются для защиты оборудования и сооружений от воздействия агрессивной среды. «Мы купили на торгах производственное помещение, которое сейчас будет приводиться в порядок.

В апреле уже планируем начать ремонтно-строительные работы, сейчас ведем к ним подготовку. Это будет производственный цех и складские помещения», — рассказал Вадим Тимофеев. Предприятие будет выпускать до 7 тыс. тонн продукции в год, инвестиции в него составят порядка 14 млн рублей. 43% инвестиций пойдут из собственных средств и 57% — из заемных. Запуск нового предприятия запланирован на сентябрь 2020 года. По словам Вадима Тимофеева, размещение в ТОСЭР для любого предприятия станет «хорошей стартовой площадкой» за счет предоставляемых здесь преференций. К примеру, резиденты «Горного» освобождаются от налогов на имущество, землю и прибыль. «В текущей экономической ситуации, с учетом растущих налоговых нагрузок, это неплохое подспорье для начала производства. Земли там хватает для любого расширения предприятия, есть небольшая заминка по инфраструктуре и подсоединению, но она сейчас решается», — пояснил бизнесмен.

ТОСЭР «Горный» является одной из четырех основных инвестиционных площадок Новосибирской области, курирует которые Агентство инвестиционного развития (АИР) региона. Территория опережающего развития была создана в апреле текущего года, постановление о его создании подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Расположена ТОСЭР в 65 км от Новосибирска, в границах моногорода Горный. Инвестиционная площадка «Горного» занимает сейчас более 150 га. Однако это не предел, по словам специалистов АИР, в зависимости от потребностей инвесторов земельный ресурс может быть расширен. Кроме уже упомянутых нулевых налоговых ставок, для будущих резидентов «Горного» предусмотрены сокращенные в четыре раза страховые взносы, строительство инфраструктуры за счет регионального и федерального бюджетов, льготное финансирование Фонда развития моногородов, преференции по лизингу оборудования, а также поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области по кредитам.

Дополнительным плюсом для инвесторов станут удобная логистика — близость к областному центру и расположенная рядом с ТОСЭР железнодорожная станция, а также кадровый потенциал самого моногорода, где есть свободные трудовые ресурсы. Разместиться в ТОСЭР «Горный» может предприятие, соответствующее перечню ОКВЭД и гарантирующее свое развитие — не менее 2,5 млн рублей инвестиций и 10 новых рабочих мест в первый год реализации проекта.

«Горный» — самая молодая территория опережающего развития, которой еще предстоит догнать остальные инвестплощадки. Как рассказали в АИР, сегодня уже практически заполнена первая очередь ТОСЭР «Линево» в Искитимском районе. Сейчас в «Линево» семь проектов, для дальнейшего развития территории нужно подключать дополнительную инфраструктуру — то, что в первую очередь нужно бизнесу. «Летом текущего года губернатор Андрей Травников в Москве встречался с генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой, прошли переговоры о предоставлении федеральной поддержки для развития инфраструктуры «Линево»: электроснабжение, газоснабжение, дороги на территории ТОСЭР. Ожидается, что до конца года будет подготовлен необходимый пакет документов и направлена заявка на софинансирование», — рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Идет активное развитие Промышленно-логистического парка (ПЛП). В текущем году здесь были запущены два новых предприятия — распределительный центр X5 Retail Group и производство упаковки компании «РоссПак». Также в 2019 году в парк пришли три новых крупных проекта, которые сейчас находятся на разных стадиях реализации — заводы компаний PepsiCo и «Алютех», транспортно-логистический центр «Чик».

Как пояснили в АИР, сейчас ведутся переговоры о размещении в парке компаний, реализующих проекты в сфере цифровой инфраструктуры. Названия компаний пока не раскрываются. «Операторы этих проектов предъявляют особые требования к энергоемкости площадки, но парк способен удовлетворить их», — подчеркнули в агентстве. Новых резидентов ждут в новосибирском Биотехнопарке в Кольцове, идет работа по выбору второй очереди площадки, куда придут инвесторы. Параллельно наращивается количество клиентов и партнеров Биотехнопарка, поскольку перед ним поставлена задача выйти на самоокупаемость. За последние полгода услугами лабораторий и органа сертификации Биотехнопарка начали пользоваться 40 новых компаний.

Говоря о перспективах «Горного», в Агентстве инвестиционного развития отмечают, что развитие ТОСЭР будет связано не только с крупными инвесторами и масштабными проектами, но и с компаниями, способными экономически и социально поддержать сам моногород. «Одна из основных целей территорий опережающего социально-экономического развития, в том числе ТОСЭР «Горный», — это диверсификация экономики моногорода, его развитие и создание новых рабочих мест. Безусловно, у региона есть интерес в крупных инвестиционных проектах, приносящих пользу всей области. Но если есть небольшие проекты, приносящие пользу отдельному населенному пункту в Новосибирской области, это тоже очень важно», — рассказали в АИР.

По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, любая территория сегодня развивается, исходя из своего потенциала, допустим, наличия природных ископаемых. Однако без инвестиций развитие территорий, особенно сельских, невозможно. «Горный обладает статусом моногорода, и базовым предприятием там всегда был завод спецжелезобетона, который работает и сейчас. Это одно из крупнейших предприятий Тогучинского района и по рабочим местам, и по налоговым отчислениям. Здесь работают карьеры, добывающие щебень. И все это требует дальнейшего развития. ТОСЭР дает определенный толчок этому.

Инвесторы для Горного имеют большое значение — это и рабочие места, и строительство жилья, и благоустройство города, чтобы люди могли не только трудиться, но и отдыхать», — рассказал Сергей Пыхтин.

По информации АИР, сейчас ведутся переговоры о размещении в «Горном» новых проектов пяти компаний, работающих в сфере строительства, металлообработки и аграрном секторе. «Агентство — это единое окно, в которое обращается инвестор. Мы берем на себя решение организационных вопросов, и это позволяет предпринимателям сосредоточиться на бизнесе», — говорит Александр Зырянов.

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