В прокуратуре Колыванского района Новосибирской области утверждено обвинительное заключение в отношении представителя ООО «Алмаз-Профи».

По сообщению пресс-службы прокуратуры, представитель компании ООО «Алмаз-Профи» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2017 году в рамках реализации государственной программы региона «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» администрация рабочего поселка Колывань заключила с ООО СК «Строитель» муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площадки перед ДК «Юность» и зданием ЗАГСа по ул. Московской. Сумма контракта с учетом дополнительного соглашения от 27.02.2018 составила 7, 5 млн рублей.

Подрядчик нарушил закон и следствием его действий стал ущерб размером в 1,3 млн рублей. Директор организации – подрядчика ООО «СК Строитель» Мехдиев И.Г.о. осужден 11.04.2019 Колыванским районным судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и приговорен к лишению свободы. Осуществление контроля за ходом данных строительных работ возложили на ООО «Алмаз-Профи», заключив с компанией муниципальный контракт на сумму 94 тысячи рублей.

Однако фактически организация не выполнила свои обязанности, а документы, свидетельствующие о надлежащем контроле, были изготовлены представителем ООО «Алмаз-Профи» после окончания строительных работ.

С целью получения денежных средств за оказанные услуги представитель компании предоставил в администрацию отчет о проведении строительного надзора и акты освидетельствования скрытых работ, содержащие ложные сведения.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки исполнения администрацией поселка Колывань законодательства о контрактной системе. Дело рассмотрит Колыванский районный суд.

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