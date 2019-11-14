Депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин объяснил «Континенту Сибирь» почему решение о выходе из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО» им откладывалось несколько месяцев, и при каких условиях клиника может вернуться в федеральную собственность.

На уходящей неделе новый руководитель новосибирского НИИ травматологии и ортопедии Андрей Корыткин, назначенный и.о. директора ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» в октябре этого года, посетил заседание комитета по социальной политике Законодательного собрания Новосибирской области. По информации издания, цель его визита была познакомиться с депутатами профильного комитета областного парламента.

«Континент Сибирь» обратил внимание, что Андрей Корыткин на комитете не выступал и публично не поддержал требование предыдущего руководства ФГБУ, которое настаивало на выходе из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО» двух депутатов заксобрания – председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина и заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Аксёненко.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Гришунин, депутаты давно приняли решение о выходе из учредителей клиники, но должны были убедиться, что она останется в руках государства. «Мы ждали назначения директора НИИТО, мы этого не скрываем. Если бы были сомнительные назначения, то мы бы таких шагов не делали. Андрей Корыткин – уважаемый человек, мы будем ему помогать в том формате, в каком ему удобнее будет работать. Если для этого нужно будет выйти из учредителей клиники, мы выйдем», – отметил Игорь Гришунин.

Напомним, АНО «Клиника НИИТО» была учреждена в 2000 году ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» для оказания высокотехнологичной помощи пациентам. Имущество «Клиники НИИТО» было сформировано из взносов ее единственного учредителя. Это позволяло институту находить деньги для дорогостоящих операций и заниматься инновационной деятельностью, которую трудно было развивать в рамках бюджетного учреждения. Однако в начале 2018 года Минздрав РФ в ходе проверки выявил финансово-хозяйственные нарушения в структурах НИИТО и направил руководству федерального бюджетного учреждения письмо с требованием ликвидировать автономную некоммерческую организацию. Так как согласно уставу это могут сделать только учредители, проголосовавшие единогласно, Михаил Садовой, возглавлявший в то время ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна», решил увеличить их состав, чтобы спасти клинику от ликвидации.

От заксобрания, куда обратилась «Клиника НИИТО», в состав ее учредителей были направлены Гришунин и Аксёненко. Депутаты вошли в управляющие органы АНО 6 февраля 2018 года как раз накануне ареста Михаила Садового.

Последующие события, происходившие на фоне пристального внимания к НИИТО со стороны правоохранительных органов и громких уголовных дел в отношении топ-менеджеров, испортили взаимоотношения между учредителями. «Клиника НИИТО» взяла курс на независимость от своей материнской компании. Однако Минздрав РФ продолжал настаивать на ликвидации автономного учреждения и передачи его имущества в федеральную собственность.

В сентябре этого года прежнее руководство ФГБУ «ННИИТО им Я.Л. Цивьяна» обратилось к депутатам новосибирского Заксобрания Игорю Гришунину и Александру Аксёненко с предложением выйти из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО». Письмо с просьбой посодействовать этому процессу было также направлено председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву.

Редакция «Континента Сибирь» в свою очередь также направила запрос в адрес председателя Заскобрания НСО. В ответе за подписью первого заместителя председателя областного парламента Андрея Панфёрова было сказано, что «Законодательное собрание Новосибирской области не наделено полномочием по решению вопроса об отзыве физических лиц из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО». Указанный вопрос относится к исключительной компетенции учредителей автономной некоммерческой организации».

Таким образом, вопрос о передаче клиники в федеральную собственность стал зависеть от решения пяти учредителей, трое из которых вышеназванные депутаты и директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина сопротивлялись требованию Минздрава РФ.

В сентябре Игорь Гришунин в разговоре с «Континентом Сибирь» подчеркивал, что не намерен выходить из состава учредителей «по крайней мере, до тех пор, пока такое решение не примет коллектив или суд, в который намерено обратиться ФГБУ». Игорь Гришунин в то время соотносил желание руководства НИИ травматологии и ортопедии вывести физических лиц из состава учредителей АНО с интересом к клинике неопределенных финансовых. «На меня оказывалось давление со стороны финансовых групп, которые хотят захватить клинику», – рассказывал Игорь Гришунин, не называя публично эти группы.

Назначение нового руководителя ФГБУ НИИТО связывали в том числе и с необходимостью решения этого вопроса.

Однако на решение депутатов могла повлиять и позиция губернатора области Андрея Травникова, который держит ситуацию с НИИТО на контроле и тоже заинтересован сохранить на территории области ведущий научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с одноименной клиникой.

Сегодня Игорь Гришунин заявляет, что «государству готовы хоть завтра отдать» клинику. «Поручит губернатор мне оставаться в учредителях, буду находиться там и буду помогать. Скажет выйти – выйду. Губернатор теперь возглавляет областную партийную организацию, существует партийная дисциплина. И я ей подчинюсь. Я за государственную позицию. Нам удалось сохранить клинику, и я благодарен судьбе, что два года занимался этим социальным проектом», — рассказал Игорь Гришунин.

В тоже время на вопрос «Континента Сибирь» почему депутаты до сих пор не вышли из состава учредителей, Игорь Гришунин заметил, что пока попросту нет времени, чтобы заниматься этим вопросом.

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