В Законодательном собрании Новосибирском области прошло первое чтение проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Среди главных направлений бюджетных расходов были названы здравоохранение, сельское хозяйство и социальная сфера.

Как отметил председатель комитета Заксобрания НСО по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, будущий бюджет Новосибирской области, прежде всего, защитит обязательства по зарплатам бюджетникам и социальной поддержке граждан. В приоритете также будет сфера здравоохранения: в 2020 году на бюджетные средства запланировано строительство 37 фельдшерско-акушерских пунктов.

Значительную часть бюджета предполагается направить на поддержку агропромышленного комплекса, создание индустриальных парков и решению проблемы с ТБО (твердыми бытовыми отходами). Финансирование наказов избирателей в 2020 году составит 6 млрд 668 млн рублей. При этом произойдет сокращение расходов на поддержание ЖКХ и малого бизнеса, дорожное строительство, а также капитальные вложения в школы, средства от которых будут перенаправлены на нужды детских садов.

По словам председателя комитета Заксобрания НСО по бюджетной политике, первое чтение законопроекта будущего бюджета области показало необходимость принятия поправок по ряду направлений.

«Поправки обязательно будут. Они будут касаться как отдельно взятых территорий области, так и целых программ. Однозначно будет крупная поправка по программе «Чистая вода». Пока неизвестно какая это будет сумма, но она будет достаточной, чтобы продолжить работу по обеспечению населения чистой водой, — отметил Александр Морозов. – Также поправки, вероятно, коснутся финансирования газификации районов области. Нерешенные проблемы этой сферы в целом сдерживают развитие сельских территорий. Думаю, будет и реакция ряда районов по дорожному строительству».

Уже ко второму чтению законопроекта бюджета Новосибирской области депутаты Законодательного собрания подготовят необходимые поправки, которые учтут наиболее острые потребности региона.

«Утверждение бюджета – всегда творческий процесс. Традиционно у нас существуют разные взгляды на доходы области со стороны министерства финансов и налоговой службы. Но мы всегда в итоге находили точки соприкосновения и сближались в понимании того, каким должен быть главный финансовый документ региона. Будем и сейчас работать в том же направлении сближения. Можно считать это муками бюджетного творчества, которые гармонизируются в готовый бюджет», — резюмировал Александр Морозов.

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