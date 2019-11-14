Рейтинг быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса «Атланты 1000» определил основную тройку новосибирских компаний.

По версии рейтинга компаний «Атланты 1000» в ТОП-3 самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса Новосибирской области входят транспортная компания «Сибуглетранс»( занимает 56-е место в общем рейтинге), компания в отрасли обращений с отходами «Лом-сервис» (занимает 109-ю строчку) и и производственная компания НЛ «Континент» (120 место в общем рейтинге компаний).

Участниками рейтинга стали российские компании с оборотом от 60 млн до 5 млрд по итогам 2018 года, показавшие высокий рост в 2016-2018 годах. Всего было 170 тысяч компаний, детальному анализу подверглись – 2045. Большинство компаний-участников рейтинга занимаются оптовой торговлей (46%), производством и строительством (по 13%) и транспортными услугами (8%).

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