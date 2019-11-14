Омские кондитеры потребовали привлечь основателя «Холидея» к субсидиарной ответственности

Один из кредиторов банкротящегося сибирского ритейлера «Холидей», омская кондитерская фабрика «Сладонеж», обратилась в новосибирский арбитраж с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бизнесмена Николая Скороходова.

ООО «Сладонеж» потребовало взыскать с «Холидея» более 16,5 млн рублей, обратившись в арбитражный суд Омской области в ноябре 2018 года. Речь шла о долгах за поставленную продукцию и пенях за просроченную оплату. Арбитраж требование кондитеров удовлетворил. В свою очередь «Холидей» подал встречный иск к «Сладонежу», потребовав взыскать с омской компании более полумиллиона рублей штрафных санкций. Это требование суд оставил без удовлетворения. В четверг конкурсный управляющий ООО «Компания Холидей» Трофим Кузнецов сообщил о том, что «Сладонеж» подал в арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении основного владельца «Холидея» Николая Скороходова к субсидиарной ответственности по образовавшемуся долгу.

Напомним, в июне текущего года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «Альфа-Банка», потребовавшего признать Николая Скороходова банкротом из-за долга в размере около 350 млн рублей. В отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов, однако в конце октября кредиторы Николая Скороходова на собрании единогласно отказались принимать план реструктуризации, а также заключать с бизнесменом мировое соглашение. Кредиторы настаивают на начале процедуры реализации имущества коммерсанта. Напомним, ГК «Холидей» являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. Ключевым бенефециаром группы считается председатель совета директоров «Холидея» Николай Скороходов, учредитель и директор «НСК Холди». Компания «Холидей» была признана банкротом в феврале текущего года, сумма требований кредиторов, в числе которых Сбербанк и Альфа-Банк, превышает 14 млрд рублей. Банкротные иски также предъявлены самому Николаю Скороходову, который выступал поручителем по банковским кредитам «Холидея».

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