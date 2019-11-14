Реконструкцию крыши новосибирского театра «Глобус» планируют завершить до конца этого года.

По сообщению пресс-службы, 14 ноября состоялось выездное совещание о проведении капитального ремонта крыши Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Сроки и качество ремонтных работ проконтролировал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

«Ремонтные работы идут в интенсивном темпе – уже на следующей неделе начнется монтаж утеплителя и финального покрытия. При этом процесс выстроен таким образом, что на творческую жизнь театра ремонт оказывает минимальное влияние», – прокомментировал Евгений Сазонов.

На данный момент уже демонтирован кровельный пирог, выполнены обмазочная и оклеечная гидроизоляции, смонтированы элементы крепления новой кровли, а также проведены мероприятия по огнезащите бруса и доски.

Реконструкция крыши театра «Глобус» началась в конце этого лета. Ремонтные работы, финансирование которых ведется по региональному проекту «Культурная среда», планируется завершить в декабре 2019 года. На реализацию нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области до 2024 года предусмотрены средства в объеме 1 млрд 760,25 млн рублей из ресурсов бюджетов обоих уровней.

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