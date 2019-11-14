14 ноября в ходе онлайн-конференции, посвященной ипотечным каникулам и работе с проблемными активами, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев затронул вопрос, связанный с физическим присутствием банка в удаленных районах и сельской местности. Несмотря на общий разворот стратегии банка в сторону «цифры» и общие трудности, связанные с работой офисов, банк не собирается сокращать свою сеть и планирует расширять партнерскую кэшаут-программу.

«Напомню, что еще в 2016 году Сбербанк объявил мораторий на закрытие отделений. В первую очередь – в труднодоступных районах», – сообщил Олег Ганеев.

Он добавил, что возможность физического присутствия любого финансового института – не обязательно Сбербанка – в отдаленной местности упирается в четыре важных вопроса. Это наличие канала связи, охранной структуры, способной отреагировать на внештатную ситуацию, подходящего помещения и кадров. «К сожалению, не везде можно найти все это – добавил Олег Ганеев. – Но там, где наши офисы сейчас работают, мы не станем их закрывать».

Ранее тему региональной сети офисов банка поднимал Герман Греф: в сентябре он сообщил, что Сбербанк к концу года увеличит физическое присутствие в сельской местности в полтора раза и нарастит агентскую сеть с 8 тыс. до примерно 11,5 тыс. На реновацию точек присутствия на селе банк планирует выделить около 3 млрд рублей.

Также Олег Ганеев подвел предварительный итог партнерства Сбербанка с торговыми точками в сельской местности (о которой ранее в интервью «Континенту Сибирь» рассказала председатель Сибирского банка Татьяна Галкина). По его словам, стратегия полностью себя оправдала, особенно в восточных регионах страны, где данная концепция была запилотирована.

«До конца года таких точек кэшаута будет около 3 тысяч», – прокомментировал Олег Ганеев. Еще одним результатом, чисто психологическим, по его словам, стало то, что в местах, где есть возможность снять наличные деньги, жители охотнее пользуются безналом, вместо того, чтобы обналичивать деньги «про запас». «Это чисто эмоционально снижает остроту отсутствия банковского офиса», – добавил он.

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