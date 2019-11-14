Проект федеральной трассы в Кемеровской области будет готов к концу 2019 года. Дорога пойдет в объезд областной столицы — города Кемерова.

На сессии совета Кемеровской области губернатор региона Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием, в ходе которого озвучил, что проект федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» будет готов к концу текущего года. Трасса пойдет в обход города Кемерово.

«Стратегическая задача — построить дорогу в обход областной столицы, в этом году завершаем ее проектирование. За всю историю Кузбасса никто и никогда не приступал к разработке такого проекта, он позволит нам начать строительство дороги в ближайшей перспективе», – сказал Сергей Цивилев.

В 2019 году губернатор обратился к правительству с просьбой оказать федеральную поддержку при реализации проекта строительства трассы. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что для осуществления строительных работ подрядчиком был выбран «Кузбассдорстрой».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.