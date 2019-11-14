По прогнозам доходы бюджета Новосибирской области в 2020 году составят свыше 172,8 млрд рублей. Дефицит – 4,6 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко 14 ноября представил проект закона об областном бюджете на предстоящий период на профильном комитете заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Прогнозируется, что доходы областного бюджета в будущем году составят свыше 172,8 млрд рублей. Увеличение собственных доходов бюджета региона на 2020 год ожидается в общей сумме более 10,5 млрд рублей.

Оценка расходных обязательств сложилась в сумме 177,5 млрд рублей. Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей.

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