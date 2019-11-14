В Совете депутатов Новосибирска прошло заседание рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории города. Депутаты, представители общественности и мэрии обсудили состояние зеленых зон, воздуха и ливневой канализации в городе, а также оценили перспективы создания комплексной программы по улучшению экологической обстановки в Новосибирске.

В ближайшие четыре года мэрия города Новосибирска намерена привести в порядок всю систему ливневой канализации города. По подсчетам специалистов, на это потребуется порядка 15 млрд рублей. Пока же в городе сохраняется острая нехватка очистных сооружений, а незаконные сливы продолжают загрязнять реки, протекающие по территории Новосибирска.

«У нас две главные беды с ливневой канализацией — незаконные сливы и несанкционированные врезки в ливневку, — отметил председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Алексей Носов. — К сожалению, мы точно не знаем, кто у нас пользуется ливневой канализацией. Это может быть кто угодно — начиная от полулегальных автомоек, расположенных в Калининском, Октябрьском, Заельцовском районах, и заканчивая такими крупными предприятиями, как аффинажный завод».

Существующие пробелы в законодательстве пока не позволяют штрафовать компании и частных лиц за незаконные сливы в коллекторы Горводоканала.

В настоящее время депутаты Совета депутатов города Новосибирска готовят предложения о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», которые позволят применять штрафные санкции к нарушителям.

Кроме борьбы с незаконным использованием ливневой канализации, по словам Алексея Носова, город остро нуждается в строительстве очистных сооружений. В настоящее время вода из ливневки стекает в реки Ельцовку, Каменку, Иню и Обь, фактически не проходя необходимой очистки. В этих стоках, по данным исследования Росприроднадзора, отмечается повышенное содержание солей металлов, а также наличие горюче-смазочных материалов.

Начальник службы инженерных сооружений МУП «УЗСПС» Андрей Мальцев обратил внимание на то, что существующая сеть ливневой канализации строилась еще в 60-е годы прошлого века. С тех пор накопился ряд проблем — начиная от самого технического состояния коллекторов до их пропускной способности.

«Мы уже не можем подключать новые объекты. Например, IKEA сейчас просит подключения к ливневке на улице Ватутина. Но это невозможно. Мы установили, что по пропускной способности ливневая канализация в этом месте не справляется даже с существующей нагрузкой, не говоря о том, чтобы подключать что-то еще», — рассказал Андрей Мальцев.

По словам чиновника, давно назрела необходимость постройки новых коллекторов для ливневой канализации, в том числе в центре города. Такая задача уже поставлена проектировщикам. Также намечены первоочередные объекты в городе, где планируют построить очистные сооружения, — это будущий ЛДС и микрорайон «Чистая Слобода» в Ленинском районе Новосибирска.

Руководитель рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин подчеркнул, что городу необходим четкий план действия для решения проблемы с ливневой канализации, а также поиск дополнительных средств, без которых невозможно обновить всю систему городской ливневки.

«Будем готовить обращение в департамент транспорта. Нам нужна дорожная карта, по которой в течение четырех лет вся ливневая канализация по предписанию прокуратуры будет приведена в надлежащее состояние. Это очень серьезные вложения. Будем искать способы привлечения средств из областного и федерального бюджетов», — отметил Игорь Кудин.

Кроме того, на прошедшем заседании председатель НРОО «Город» и заместитель руководителя рабочей группы по вопросам экологии горсовета Андрей Гудовский представил последние результаты исследования уровня загрязнения воздуха в Новосибирске.

По информации Андрея Гудовского, с марта по октябрь 2019 года специалистами ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» было организовано дополнительное наблюдение за качеством атмосферного воздуха Новосибирска. Пробы брались по адресам: ул. Блюхера, 54, ул. Большевистская, 98, ул. Заречная, 4, Красный проспект, 85, ул. Дуси Ковальчук, 270, ул. Татьяны Снежиной, 46/1 и ул. Промышленная, 20. Как показали результаты наблюдений, во все месяцы исследований по всем адресам было установлено повышенное содержание в воздухе пыли. Также во многих случаях наблюдалось превышение ПДК диоксида азота и аммиака.

Другой острый для экологии Новосибирска вопрос, который обсудили на заседании рабочей группы горсовета, — состояние городских лесов. На прошедшем ранее круглом столе депутаты обозначили проблему недостаточного учета лесных зон в городе.

«Депутаты приняли решение обратиться к мэру города, чтобы в бюджете на 2020 год были заложены средства для постановки на кадастровый учет всех городских лесов. Пока этого не сделано, город не может тратить бюджетные деньги на содержание, очистку или, к примеру, санитарную обрезку деревьев», — подчеркнул руководитель рабочей группы по вопросам экологии горсовета Игорь Кудин.

Депутаты горсовета приняли решение разработать для Новосибирска комплексную экологическую программу, которая бы включила в себя все мероприятия и ресурсы для решения важнейших задач экологии города.

«Уверен, все заинтересованы в том, чтобы у нас в городе заработала комплексная программа по улучшению экологической ситуации. Для ее разработки депутаты горсовета намерены тесно взаимодействовать с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Думаю, будем работать над программой весь 2020 год. Необходимо проработать многие вопросы со специалистами и экспертами, а также выстроить взаимодействие с крупными производственными предприятиями. Надеюсь, при должном финансировании — городском, областном, федеральном — мы сможем начать реализовывать комплексную программу по улучшению экологической обстановки нашего города уже в 2021 году», — резюмировал Игорь Кудин.

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