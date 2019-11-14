Новосибирский театр Сергея Афанасьева в 2020 году получит на реконструкцию здания 82 млн рублей. Об этом сообщила депутат Вера Ганзя.

На своей странице в Facebook депутат госдумы РФ Вера Ганзя написала о том, что на ремонт здания новосибирского драмтеатра выделены средства. «Вопрос по реконструкции здания театра решен. Средства запланированы. Региональный бюджет готов дать 82 млн рублей уже в 2020 году», – сказано в сообщении.

Напомним, что художественный руководитель новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев был намерен покинуть пост. Сам театр мог прекратить свое существование. Причиной этому служат несоответствующие условия функционирования учреждения.

Также в сообщении депутата сказано, что процент финансирования федерального, запланированного на 2020 год, составит 50%. Но в случае успешной реализации проекта реконструкции здания театра, минкульт РФ может распределить свою часть средств уже на будущий год.

Работы могут начаться в январе 2020. Этим вопросом занимаются правительство Новосибирской области и мэрия города.

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