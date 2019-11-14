Инвестиции в красноярский агропромпарк «Сибирь» составят более 25 млрд рублей.

Красноярский агропромпарк «Сибирь» функционирует в составе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Парк включает в себя тепличный комплекс и проект по глубокой переработке зерна.

Размер суммы, за счет которой будет происходить финансирование парка, озвучил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. Она превышает 25 млрд рублей. Инвесторами должны стать две компании. Для предприятия по глубокой переработке зерна им станет «Сибирская аграрная группа», а для тепличного комплекса – управляющая компания «Технологии тепличного роста».

«Элемент нашей программы «Енисейская Сибирь», который называется агропромпарк, сегодня оформляется в виде заявки на ТОСЭР, и объем инвестиций здесь превышает 25 млрд рублей», – сказал Александр Усс. Губернатор также отметил важность реализации проекта агропромпарка «Сибири», так как в крае существует дефицит тепличных овощей собственного производства.

«Енисейская Сибирь» — комплексный инвестиционный проект, направленный на развитие трех регионов: Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. В настоящее время комплекс включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 2019-2027.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.