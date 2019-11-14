Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «БЭСТ».

Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора организации ООО «БЭСТ», обвиняемого в хищении у граждан 4,6 млн рублей ( ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, экс-руководитель организовала работу компании по принципу «финансовой пирамиды». Структура действовала с октября 2013 по ноябрь 2014 года. Деньги от людей экс-глава компании получала под предлогом инвестиций финансов в различные бизнес-проекты. Дивиденды выплачивались участникам за счет денежных средств, внесенных в организацию предыдущими клиентами. Общая сумма, добытая с помощью мошеннической схемы, составила 4,6 млд рублей.

Суд наложил арест на имущество обвиняемой в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

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