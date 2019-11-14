В Новосибирской области запустят «пилотные» автолавки «ГАЗ»

Министерство промышленности Новосибирской области направило в региональный минфин заявку на выделение 3 млн рублей для покупки трех «пилотных» автолавок, произведенных Горьковским автомобильным заводом.

Как рассказал на прошедшем в региональном парламенте заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной промышленности глава минпрома Андрей Гончаров, договоренность о сотрудничестве с заводом «ГАЗ» была достигнута на Неделе российского ритейла, прошедшей в Москве. Как пояснил министр, три «пилотные» автолавки планируется обкатать в отдаленных населенных пунктах области, чтобы понять, насколько проект будет востребован.

Сегодня в Новосибирской области торговля не ведется в 333 населенных пунктах. По словам Андрея Гончарова, потребность предприятий потребительской кооперации в регионе составляет 9 автолавок, а всех предприятий торговли – порядка 30-40 автолавок. Если проект «зайдет», предпринимателям планируется компенсировать из бюджета часть расходов на приобретение передвижных магазинов. «Торговля идет туда, где выгодно. Сейчас она уходит из села. Повышаются коммунальные услуги, деревни разъезжаются, остаются два-три двора в селе. Первые, кто уходят: почта, школа и магазин. Встает большой вопрос о целесообразности самого населенного пункта. Субсидирование разъездной торговли – один из механизмов решения проблемы», — рассказал Андрей Гончаров.

Напомним, проект «Автолавка в село» в Новосибирской области будет впервые закреплен на законодательном уровне. Также в текущем году в региональном бюджете заложен 21 млн рублей на поддержку коммерсантов, торгующих на сельских территориях.

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