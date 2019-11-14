Сразу несколько вопросов, поднятых на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области, потребовали оперативного вмешательства областного парламента. Среди них проблемы, связанные с эффективностью использования городских земель, выделенных под коммерческое строительство, и неудовлетворительной работой регоператора по вывозу мусора.

Сегодня у мэрии Новосибирска заключено 894 договора аренды земельных участков для коммерческого строительства общей площадью 730 га. Годовой размер арендной платы составляет более миллиарда рублей. Задолженность по аренде – 524 млн рублей. У 499 договоров на участки общей площадью 341 га истек срок аренды. Как рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский, муниципалитет сталкивается с серьезной проблемой: суды не принимают решения об изъятии земли у недобросовестных арендаторов, а также из-за пробелов в законодательстве не решена проблема, как продать изъятый участок с торгов, если не находятся покупатели. «В этом случае, – пояснил Жигульский, – мы продолжим начислять арендную плату, а предоставить земельный участок не сможем не прежнему арендатору, никому-то другому».

Председатель комитета по строительству Заксобрания Евгений Покровский предложил представителям мэрии сформулировать свое видение решения проблемы, которое ляжет в основу поправок в нормативные акты Новосибирской области. «Строительство коммерческой недвижимости – это потенциальное увеличение налогооблагаемой базы. Предприниматели, намеревающиеся строить магазины, торговые центры, автостоянки, должны знать, что если они не будут выполнять свои обязательства, то к ним применят жесткие меры», – подчеркнул Покровский.

Вопрос о реализации мусорной реформы на территории области поднял заместитель председателя комитета Олег Сметанин. По мнению депутата, деятельность регоператора по вывозу мусора «Экология Новосибирск» неудовлетворительна – в области не налажены процессы сортировки и переработки мусора, которые были заявлены изначально. Более того, к регоператору неоднократно возникали претензии со стороны прокуратуры и ФАС.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив напомнил правительству области в лице министров, присутствующих на заседании комитета, «что все депутаты изначально были против частного оператора». Итог обсуждения подвел председатель комитета Евгений Покровский: «Мы приняли обращение к областному правительству. Если его ответа нас не удовлетворит, то будем ставить вопрос о прекращении полномочий регоператора».

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