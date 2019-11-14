Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области разработало законопроект, направленный на минимизацию теневого оборота древесины.

По сообщению пресс-службы, 13 ноября состоялась пресс-конференция, на которой обсуждались вопросы деятельности минприроды региона по лесовосстановлению, охране и защите лесов от пожаров и «черных лесорубов». По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Рыжкова, показатель воспроизводства лесов в рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году должен достичь 100%.

Целью законопроекта, разработанного минприроды области, является регистрация всех пунктов складирования, переработки и отгрузки древесины. Министерство будет наделено определенными полномочиями, в том числе по проверке деятельности таких пунктов.

«В Новосибирской области на протяжении последних пяти лет план по лесовосставновлению перевыполняется. В этом году исполнение плана составило 105% или 6 528 га. Таким образом, по данному направлению регион справляется с задачами нацпроекта», – отметил Евгений Рыжков.

Кроме того, в рамках национального проекта для лесхозов региона уже закуплено 36 единиц техники и 39 единиц лесохозяйственной техники за счет средств областного бюджета. Для борьбы с «черными лесорубами» проводятся патрулирование и контрольные мероприятия. Всего госинспекторами составлено 707 протоколов на сумму 4,7 млн рублей. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 97,7 млн рублей.

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