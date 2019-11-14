Единая биометрическая система, которую по поручению правительства РФ разработал «Ростелеком» в 2018 году, позволяет повысить доступность услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности. Платформа набирает популярность и сегодня ее используют свыше 180 банков, то есть больше половины всех работающих в России кредитных организаций.

Сегодня именно банки являются основными агентами по сбору данных для ЕБС и самой популярной сферой их использования. Для того, чтобы создать свою биометрическую запись, достаточно обратиться в отделение почти любого банка – на сегодняшний день, по данным «Ростелекома», число банков-агентов ЕБС приближается к двумстам.

«Наша стратегическая цель – в ближайшее время перевести 100% всех продуктов в онлайн-каналы. Поэтому потребность идентифицировать клиента удаленно становится все более актуальной – прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. – И мы видим серьезный потенциал для роста популярности дистанционного получения банковских услуг, в том числе, с помощью развития Единой биометрической системы. После регистрации в системе гражданин РФ в ближайшей перспективе сможет дистанционно открыть депозит, накопительный счет, заказать дебетовую или кредитную карту, оформить приобретение товаров в кредит в ряде магазинов. Это, в первую очередь, повысит доступность банковских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов».

При работе с банками Единая биометрическая система сегодня позволяет выполнить три финансовые операции: открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Провести другие операции, например, снять деньги с текущего счета, с помощью ЕБС невозможно.

Особых требований к тому, кто хочет создать профиль в ЕБС, нет: паспорт, СНИЛС, подтвержденный профиль на портале «Госуслуги» – и счет в банке-операторе, который делает снимок лица и запись голоса. Да, именно лицо и голос остаются единственными данными, которые сохраняет Единая система. Для того, чтобы идентифицировать себя, нужно произнести текст с экрана – обычно это процедурно сгенерированная последовательность цифр. Если образец голоса и изображения соответствует оригинальным данным, доступ открывается.

Более сложных вариантов, вроде отпечатков пальца или снимка радужки глаза оператор пока решил не добавлять. По словам директора по развитию бизнеса и информационной безопасности макрорегиона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Дениса Поршина, такие способы идентификации потребуют от операторов и самих пользователей дополнительных расходов на сканеры. Конечно, теоретически можно воспользоваться смартфоном – у многих моделей есть сканеры отпечатков пальцев либо функция распознавания через камеру, но это не усилит безопасность системы, а ослабит ее. «Производители смартфонов не предоставляют доступ к своим считывателям отпечатков пальцев, следовательно мы не можем гарантировать безопасность системы», – прокомментировал Денис Поршин.

Вопреки информации о том, что биометрический ключ легко взломать, записав голос или украв фотографию из соцсети, представители «Ростелекома» сообщили, что это далеко не так. По словам Дениса Поршина, в ЕБС существует две отдельные базы данных, в одной из которых хранятся обезличенные биометрические профили, а в другой паспортные данные. Эти базы разделены и никак не связаны между собой. Кроме того, специальные алгоритмы позволяют определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография с записью голоса. Система во время идентификации проверяет пользователя на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Поэтому не стоит бояться, что банк откроет злоумышленнику доступ к вашему счету по слову «да», записанному на телефон.

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