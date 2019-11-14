Новосибирская область направила в минсельхоз России заявку для участия региона в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Об этом сообщил глава области Андрей Травников. Кроме того, он принял участие в совещании, которое провел Дмитрий Медведев 13 ноября в селе Санниково Алтайского края, на котором представил премьер-министру РФ региональный опыт развития сельских территорий региона.

По словам главы области, объем поддержки по данному направлению в прошлом году превысил 13 млрд рублей без учета предоставленной поддержки сельхозтоваропроизводителям. За 2018 год из бюджета двух уровней – федерального и областного – новосибирским аграриям было перечислено 4,67 млрд рублей.

В частности, по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в селах региона за четыре года было построено около 125 км газопроводов, 98 км водопроводов, более 65 км автодорог и 58 тысяч кв. метров жилья. Только по этой госпрограмме на создание комфортных условий для жизни в сельской местности было затрачено почти 2,5 млрд рублей.

Кроме того, была запущена программа по строительству ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт) и до реализации проекта БКД (безопасные и качественные дороги) на ремонт сельских автодорог было выделено 1,5 млрд рублей. Также стартовала программа по строительству на территории сельских районов служебного муниципального жилья для работников бюджетной сферы. За ближайшие 4 года должно появиться 650 квартир.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена в этом году. Она начнет работу с 2020 года. На реализацию госпрограммы в регионах РФ в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей. Средства будут направлены на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильём, на развитие рынка труда, создание социальной инфраструктуры в сельских районах.

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