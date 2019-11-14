По словам президента ТПП Новосибирска, за год показатель товарооборота между регионом и Европейским союзом вырос более чем на 50%.

Об этом президент торгово-промышленной палаты Новосибирска Юрий Бернадский сказал в ходе деловой встречи с руководством хозяйственной палаты Хорватии, а также отметил, что Новосибирская область и Новосибирск заинтересованы в расширении сотрудничества с хорватскими компаниями.

«Сейчас самое подходящее время для выведения планки экономического сотрудничества на более высокий уровень. Только за один год товарооборот Новосибирской области и Европейского союза вырос более чем на 50%», – заявил Юрий Бернадский. Он добавил, что валовый региональный продукт в области достиг уровня 18,5 млрд долларов.

Замглавы хозяйственной палаты Хорватии Иван Барбарич высказался о выгоде сотрудничества и обратил внимание на наличие в Новосибирской области больших запасов газа, угля, бокситов, различных металлов, а также лесных ресурсов и источников минеральной воды.

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