На имя губернатора Новосибирской области поступило письмо, подписанное актером Евгением Мироновым и руководителями театров страны с просьбой оказать драмтеатру города поддержку.

Член совета по культуре и искусству при президенте РФ и актер Евгений Миронов подписал письмо-обращение к губернатору региона Андрею Травникову. В документе свои подписи поставили еще восемь руководителей российских театров, сообщает пресс-служба НГДТ.

Напомним, что художественный руководитель новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев намерен покинуть пост. Сам театр может прекратить свое существование. Причиной этому служат несоответствующие условия функционирования учреждения.

После заявления худрука новосибирского ДТ Сергея Афанасьева об уходе с должности, к Евгению Миронову начали обращаться коллеги. «Я не могу оставаться в стороне, так как ко мне обращаются коллеги из театров России», — отмечает в письме Евгений Миронов.

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