Как меняются предвыборные правила перед кампанией в Заксобрание 2020?

Комитет госполитики Законодательного собрания Новосибирской области снял с повестки рассмотрение резонансных поправок в законы о выборах. Среди них инициатива в шесть раз увеличить лимит избирательных фондов партий и отмена досрочного голосования.

12 ноября прошло заседание комитета Заксобрания Новосибирской области по государственной политике. Среди прочего в повестке подготовки к окончательному чтению стояло обсуждение изменений в несколько местных законов о выборах. Парламентарии решили пока публично не обсуждать эту тему и взяли больше времени на проработку неоднозначного пакета инициатив, затрагивающих интересы как отдельных кандидатов, так и политических объединений. Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов пояснил снятие важностью вопроса в преддверии кампании 2020 года.

Среди инициатив есть предложение по изменению порядка распределения «списочных» мандатов. Не секрет, что после выборов перед некоторыми политическими организациями эта проблема стоит достаточно остро. Сначала мандаты получают кандидаты из первой тройки, головной части списка партии. Если ей по итогам кампании достается больше депутатских мест, начинаются расчеты. «По старым правилам, в первую очередь мандат уходит к той территориальной группе, где больше людей проголосовало за партию. Не учитывается, что где-то избирателей больше, где-то меньше. Преимущество — за округом с большей численностью населения. Изменения снижают несправедливость при распределении мандатов, выравнивают стартовые возможности кандидатов», — объясняет корреспонденту «Континента Сибирь» заместитель комитета по госполитике ЗС Игорь Умербаев.

Новый принцип ставит во главу угла процент проголосовавших за партию. «На территории за 100 % берется количество пришедших на выборы. Х — это количество проголосовавших за партию. Повышается понимание, что во многом результат зависит от того, как представители партии в территориальных группах поработают», — продолжает Игорь Умербаев.

По мнению политтехнолога Валерия Смородникова, норма интересна с точки зрения чистого показателя голосования за партии. «В зависимости от размеров и месторасположения округов некоторые кандидаты раньше считали определенные территории более проходными. Хотя это заблуждение, что все решают стартовые позиции», — говорит эксперт.

В перечне будущих поправок также есть норма о количестве территориальных групп в партсписках на выборах в Заксобрание Новосибирской области. Депутатский корпус состоит из 38 одномандатников. Еще 38 мест в региональном парламенте распределяются в зависимости от рейтинга голосования за партии, которые формируют для этого перечни кандидатов по тергруппам. Для некоторых политических организаций, испытывающих дефицит в местных кадрах, заполнить кандидатами 38 групп — непростая задача. Поправки предлагают избирательным объединениям самостоятельно определять число территориальных групп — «не менее 19 и не более 38», — говорится в пояснении к законопроекту. Главное, чтобы тергруппы в итоге охватывали всю Новосибирскую область.

Валерий Смородников считает это предложение демократичным. «Норма полезна, ведет к либерализации избирательного процесса. Она расширяет возможности участия в выборах объединениям не только из «большой четверки». В условиях кадрового дефицита были случаи, когда партия, случайно получившая мандат, отдавала его приезжему кандидату, для которого территория была чужой», — поясняет собеседник «Континента Сибирь».

Особое внимание привлекает проект, который предлагает увеличить на выборах в Заксобрание избирательные фонды партий с 30 млн рублей до 200, а самим кандидатам разрешить тратить не 3 млн максимум, а 7 млн рублей. Как пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» Игорь Умербаев, в Новосибирской области по сравнению с некоторыми другими регионами страны достаточно низкий легальный порог трат на кампанию. Это не мешает некоторым участникам выборов выходить за установленные законом бюджетные рамки.

Кроме того, обсуждается возможность наполнять избирательный счет на 100 % деньгами кандидата или партии. Сейчас из личных средств можно заложить лишь половину предельной суммы. Банковские переводы потенциальных избирателей или благотворителей, разумеется, не под запретом.

Это изменение, если оно будет принято, Валерий Смородников воспринимает позитивно. «И раньше все понимали, что происходит, когда кандидат оборачивает бумагой весь округ, а на его избирательных счетах — копейки. Так что такие поправки — хороший тренд. Подобные инициативы делают избирательный процесс более честным, деньги, которые привлекаются на кампанию, более прозрачными», — отмечает политтехнолог.

Также в числе поправок — полная ликвидация института досрочного голосования на выборах в Заксобрание. Напомним, раньше люди могли заранее побывать на избирательном участке и поставить галочку в бюллетене, если они, например, собираются уехать в командировку или в отпуск. Насколько поправка отразится на явке, прогнозировать сложно. На следующих выборах, вероятнее всего, появится возможность голосовать не по прописке, а по месту нахождения. Как это относится к людям, которые в день выборов будут, например, на охоте или на даче, не ясно.

Теоретически вопрос помогла бы снять система электронного голосования, которая применялась на выборах в Мосгордуму. Законопроект, который готовится в недрах Заксобрания, предусматривает возможность использования «Единого портала государственных и муниципальных услуг», а также оговаривает применение технологии «Мобильный избиратель», когда речь идет о голосовании граждан, зарегистрированных не по месту жительства, а по месту пребывания. Но эти нюансы как раз и требуют дополнительной проработки.

По словам первого вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова, пока не определено, будет ли в частности использоваться на выборах в регионе электронное голосование. А если будет, то — как именно. «Необходимо более тщательно изучить уже имеющуюся практику использования электронного голосования. Мы сделали соответствующий запрос в Москву, в Центральную избирательную комиссию. Мы должны взвешенно принимать решение, поэтому отложили вопрос на комитете»», — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Андрей Панферов.

Валерий Смородников неоднозначно относится к возможности применения электронного голосования на выборах в Новосибирске. «С одной стороны, мне было жаль, что я не мог проголосовать за мэра Новосибирска, так как находился в день выборов в другом регионе. Интернет в этом смысле расширяет возможности. Но эта опция требует серьезной подготовки — нужно продумать инструменты защиты от взлома, фальсификаций и так далее», — рассуждает Валерий Смородников.

Вице-спикер Заксобрания Владимир Яковлев отмечает, что больше времени для изучения и обсуждения законопроектов нужно не столько из-за межфракционных дискуссий и споров внутри депутатского корпуса, сколько для устранения «неразберихи» при проработке важных инициатив перед масштабными региональными выборами.

Не факт, что к ближайшей сессии депутаты успеют изучить, проанализировать и обсудить все тонкости предполагаемых изменений. Если этого не сделать, «неразбериха» и недопонимание могут обрести резонанс в виде вопросов, которые отдельные парламентарии будут задавать публично, а не на совещаниях во фракциях или в комитетах. Чтобы применить на выборах в 2020 году новые правила, у парламентариев еще есть время успеть их утвердить, — до февраля.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.