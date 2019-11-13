«МегаФон» ускоряет «интернет вещей» в пять раз

Главными качествами «интернета вещей» всегда считались большой радиус действия, долгое время автономной работы, проникающая способность, простота и доступность устройств — и только потом скорость. Но сейчас «МегаФон», один из основных операторов «интернета вещей» запускает поддержку нового поколения устройств NB—IoT Cat—NB2, в которых скорость передачи данных в разы больше, чем раньше.

«Теперь наш «Интернет вещей» в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения, — отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе. — К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет».

Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты «МегаФона» провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с, что в ряде случаев позволит предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.

По данным исследовательского агентства AC&M Consulting на начало 3 квартала 2019 года «МегаФон» обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ – с 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.

На территории Сибири среди IoT-решений «МегаФона» особое место занимают социально значимые проекты. Так, на территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». Кроме того, на горных разрезах Кузбасса SIM-карты «МегаФона» обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники.

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