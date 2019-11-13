13 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом Барнаул, где провел совещание и посетил соцобъекты одного из местных сел.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в ходе совещания обсуждался ход выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.

До начала заседания Дмитрий Медведев в сопровождении полпреда в СФО Сергея Меняйло и губернатора края Виктора Томенко посетил село Санниково, где осмотрел соцобъекты, созданные в рамках нацпрограммы: детскую и спортивную площадки. По сообщению ТАСС, во время осмотра объектов к Медведеву обратилась местная жительница с жалобой на отсутствие в течение трех лет горячей воды.

«Вы не волнуйтесь, все будет нормально. Вас услышали, не волнуйтесь», – приводится в сообщении ответ Медведева. «Это, конечно, безобразие, надо разбираться», – добавил представитель власти. Председатель поручил губернатору региона решить этот вопрос. На данный момент по данному вопросу следственными органами проводится проверка. Витор Томенко обещал жительнице найти необходимые документы и принять решение в течение 2-3 дней.

В ходе совещания по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов Дмитрий Медведев обозначил проблемы и направления их решения, относительно инфраструктуры сельской местности. «Действуем сегодня в рамках стратегии устойчивого развития сельских территорий. Она рассчитана до 2030 года. Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На 2020 год на программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 миллиардов рублей. Деньги прежде всего пойдут на создание, обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие условий труда, на создание инфраструктуры на селе», – сказал Дмитрий Медведев.

Также премьер отметил, что реализация программы принесет пользу только в том случае, если будут достигнуты конкретные результаты. Ими являются новые фельдшерско-акушерские пункты, новые врачебные лаборатории, новые мобильные медицинские комплексы, школы, детские сады, а также отремонтированные Дома культуры. Обратил внимание сферу образования, устовку ФАПов, качественное подключение к интернету на сельской территории, кадровый вопрос и санитарную авиацию.

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