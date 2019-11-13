С начала 2019 года сотрудниками Сибирского таможенного управления выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 9,9 млрд рублей.

СТУ провело за последние 10 месяцев 952 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. По сообщению пресс-службы управления, под особым контролем находились вопросы противодействия сомнительным финансовым операциям, осуществляемым организациями с признаками номинальных юридических лиц, а также вопросы соблюдения валютного законодательства при экспорте леса.

Показатель нарушений в сфере вывоза лесных ресурсов составляет 36,2%. По фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 2158 дел об административных правонарушениях.

Основной объём составляют дела, связанные с несоблюдением резидентами сроков получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам товары – 42,7%, а также связанные с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 43%.

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