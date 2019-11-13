В здании Омского агрегатного завода разместится IT-центр Райффайзенбанка

Руководство Райффайзенбанка подписало соглашение с компанией «ТехноПарк-Омск», управляющей имущественным комплексом Омского агрегатного завода (Омскагрегат), о долгосрочной аренде промышленного здания предприятия, где разместится IT-подразделение банка — RaiffeisenTechCenter (RTC).

Как сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка, объектом договора стало хозяйственное здание омского завода, расположенное по адресу улица Герцена 48/4 в Центральном округе, общей площадью более 4 тыс. кв. м. Сумма сделки не раскрывается. Трехэтажный хозяйственный корпус предприятия будет переоборудован под офисный центр, в котором разместятся омские IT-специалисты банка. По словам начальника Центра разработки и сопровождения информационных технологий АО «Райффайзенбанк» Юрия Лапшикова, в RTC сейчас работает более 300 сотрудников. «Появление такого пространства решит проблему организации комфортных рабочих зон и регулярных IT-школ», — пояснил Юрий Лапшиков. В банке отметили, что промышленный экстерьер здания планируется сохранить, стиль лофта, включая открытые внутренне пространства, большую площадь остекления и высокие потолки «позволят разработать интерьеры полностью с нуля, под задачи и нужны команды».

Омский агрегатный завод начал работу по производству агрегатов для авиационных двигателей и систем летательных аппаратов. в 1941 году, после эвакуации в Сибирь Московского агрегатного завода № 20. В 2002 году управлять промышленным предприятием стало ОАО «Акционерная компания «Омскагрегат», на базе котрого в 2009 году было создано ОАО «Высокие Технологии», 30% которого принадлежит региону. Судя по официальному сайту завода, основной его деятельностью сейчас является управление недвижимостью и развитие связанных с этим проектов. Ранее на базе имущественного комплекса Омскагрегата планировалось создание технопарка и строительство жилого квартала.

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