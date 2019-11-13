Дмитрий Медведев провел совещание с чиновниками и представителями «РЖД» во время путешествия на поезде Новосибирск-Барнаул. Участники обсуждали перспективы развития железных дорог.

Как сообщает Сибирский ОИЦ, весной 2019 была утверждена масштабная программа развития «РЖД» до 2025 года. В этот раз темой совещания стал инвестиционный план развития российских железных дорог на ближайшие три года.

В систему железных дорог планируется вложить 2,5 триллиона рублей. Большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей и обновление локомотивного парка. Также ресурсы пойдут на модернизацию Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб, развитие Центрального транспортного узла и создание подходов к морским портам.

Такие меры должны увеличить пропускную способность, повысить возможности транзита и поспособствовать увеличению товаропотока между Европой и Азией. Дмитрий Медведе отметил необходимость улучшения инфраструктуры для пассажиров в связи с увеличением их количества.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр транспорта России Евгений Дитрих, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители профильных министерств и ведомств, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.