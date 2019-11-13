Налоговая нагрузка новосибирских аграриев озаботила депутатов

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области вернулись к обсуждению возможности отмены налога на имущество для аграриев – по мнению парламентариев, растущую на сельхозпроизводителей финансовую нагрузку нужно компенсировать.

Об изменениях в налоговой нагрузке аграриев депутатам регионального парламента на заседании профильного комитета рассказала заместитель главы министерства сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова. За последние пару лет эта нагрузка выросла. К примеру, с 1 января 2019 года определенные категории плательщиков единого сельхозналога стали плательщиками НДС. Кроме того, с начала 2018 года предприниматели на ЕСХН стали плательщиками налога на имущество – речь идет о такой недвижимости, как, к примеру, административные здания или общежития для рабочих, не участвующие непосредственно в сельскохозяйственной деятельности. По данным Светланы Невзоровой, выручка аграриев области за 9 месяцев текущего года выросла на 15% и составила 35 млрд рублей. Налоги и взносы выросли на 8,5% (357 млн рублей) — общая их сумма составила 4,5 млрд рублей. «Начисление налога на имущество возросло», — добавила представитель министерства.

Парламентарии вступились за аграриев. «Мотивировать тем, что у вас выручка стала больше, поэтому вы и налоги можете платить больше – это как-то несправедливо. Вы не учитываете затраты на производство», — сказал заместитель председателя комитета Денис Субботин. По мнению депутата Михаила Вересового, налог на имущество «областной бюджет не спасет», но может негативно сказаться на развитии сельских территорий. «О каком строительстве на селе можно тогда говорить? Сегодня сельчанину гвоздя никто бесплатно не даст», — возмутился парламентарий.

Напомним, в ряде регионов местные власти, чтобы облегчить положение сельхозпроизводителей, ввели нулевую ставку на ЕСХН и налогу на имущество, не участвующее в сельскохозяйственной деятельности, либо существенно снизили ставку. К примеру, от налога на имущество полностью освобождены аграрии Свердловской области. Новосибирские парламентарии уже рассматривали возможность выступления с подобной инициативой осенью прошлого года, однако тогда решение не было принято. «Мы рассматривали этот вопрос с правительством и договорились по итогам года посмотреть, насколько увеличилась нагрузка. Вернемся к нему и обсудим методику компенсации. В соседних регионах налог на имущество для сельхозпроизводителей снижен, у нас этого нет. Комитет выступает на стороне аграриев и лоббирует этот вопрос», — подчеркнул председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

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