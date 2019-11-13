Стали известны планируемые параметры финансирования создаваемой в Новосибирской области публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Планируется, что в ближайшие четыре года для достройки «проблемных домов» фонд получит более 3,1 млрд рублей.

Параметры финансирования публично-правовой компании указаны в проекте постановления правительства региона, размещенном на портале электронной демократии Новосибирской области. Как следует из документа, из региональной казны фонд получит около миллиарда рублей: 201,7 млн рублей в 2019 году, 289,5 млн рублей в 2020 году и по 200 млн рублей в 2021 и 2022 годах. Напомним, работа фонда будет осуществляться на условиях софинансирования федеральным и областным бюджетами. С учетом этого всего за четыре года на деятельность фонда по планам будет выделено около 3,2 млрд рублей. Прогнозируется, что это позволит решить вопрос «проблемных» домов в регионе к 2024 году. Сейчас в Новосибирской области в Едином реестре проблемных объектов находится 64 многоквартирных дома.

Напомним, постановление о создании в регионе некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» губернатор Андрей Травников подписал 24 октября текущего года. 31 октября сведения о фонде были внесены в ЕГРЮЛ. В соответствии с распоряжением, застройщики обязаны передать фонду недостроенные объекты и свои обязательства перед дольщиками для завершения возведения домов. Учредителем фонда выступает минстрой региона.

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