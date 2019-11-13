В Первомайском районе Новосибирска открылась смотровая площадка на реку Иня. Работу принял мэр Анатолий Локоть.

По сообщению пресс-службы, площадку открыли в рамках реконструкции сквера в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это было первым этапом благоустройства сквера, в который вошел и ремонт тротуара на автодорожном мосту по улице Эйхе.

«Смотровая площадка фактически положила начало благоустройству набережной реки Ини в Первомайском районе. Получилось очень красивое место, с которого открывается великолепный вид, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В Новосибирске, в силу плоского рельефа, не так много смотровых площадок, но каждую такую территорию мы стараемся использовать для создания общественных мест, уголков, куда можно прийти отдохнуть всей семьей, встретиться с друзьями, пообщаться. Сквер в Первомайском районе создан по инициативе ветеранов в честь 25-летия Победы, и теперь, 50 лет спустя, к 75-летию Победы, мы вновь делаем это место обустроенным и притягательным», – прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Также на территории сквера планируется в следующем году реконструировать тротуары, сделать газоны и оборудовать цветники, установить архитектурные сооружения, оформить пешеходные дорожки, запустить работу площадки для воркаута и сцены.

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