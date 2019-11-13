В компании «Ростелеком» прокомментировали «Континенту Сибирь» сделку по покупке новосибирского оператора связи «МегаКом».

Напомним, что ГК «МегаКом» – новосибирский телеком-оператор, специализирующийся на предоставлении услуг доступа в интернет, услуг доступа к каналам связи для единой клиентской сети (VLAN), телефонии и предоставлении в аренду оптических волокон юридическим лицам, прежде всего крупным телеком-операторам.

11 ноября стало известно о продаже «МегаКома» компании «Башинформсвязь» — дочерней структуре «Ростелекома».

Как пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком», цель сделки – «занятие лидерских позиций компанией на рынке широкополосного доступа в интернет в сегменте b2b в Новосибирске, предупреждение потенциального усиления конкурентов и использование существенного синергетического потенциала».

По оценкам «Ростелекома» доля оператора в корпоративном сегменте широкополосного доступа в интернет в Новосибирской области после присоединения «МегаКома» по показателю выручки составит 27%. Как отмечают участники рынка, благодаря сделке «Ростелеком» усилит свои позиции прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса.

Что касается будущего бренда «МегаКома» и его команды, в «Ростелекоме» отмечают, что в ближайшее время значительные изменения бизнес-процессов продажи и обслуживания происходить не будут. Начиная с 2020 года планируется поэтапная интеграция в новосибирский филиал «Ростелекома».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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