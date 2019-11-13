Новосибирские парламентарии сравнили дорожный фонд с «изгоем в загоне»

При обсуждении параметров областного бюджета на три ближайших года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выступили в защиту дорожного фонда, которому разработчики документа запланировали стагнацию.

На прошедшем во вторник заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко представил проект закона об областном бюджете на три ближайших года. Напомним, документ ранее был одобрен правительством Новосибирской области. Планируемые доходы региональной казны в 2020 году составят 172 млрд 866 млн рублей, расходы – 177 млрд 472 млн рублей. В последующие два года бюджет планируется без дефицита: 176 млрд 961 млн рублей в 2021 году и 186 млрд 503 млн рублей в 2022.

Практически по всем параметрам бюджета документом спрогнозирован существенный рост, исключением стал ремонт дорог, финансируемый из дорожного фонда. В структуре приоритетных расходов он стал единственной статьей, параметры которой ушли в минус, причем почти на 2 млрд рублей. Бедственное положение дорожного фонда вызвало возмущение депутатов. «Роста по дорожному фонду нет, идет стагнация», — констатировал председатель комитета Федор Николаев. Планируется, что средства дорожного фонда будут направлены на крупные инфраструктурные проекты – строительство Ледового дворца спорта и четвертого моста через Обь. Народные избранники согласились с важностью проектов, однако дороги их беспокоили не меньше. «Дорожный фонд не растет, как изгой в загоне. Деньги отвлекаются из сельской местности, где особенно неблагополучно. Это идет вразрез с государственной политикой», — заявил депутат Александр Барсуков.

По словам министра финансов, дороги никогда не будут иметь для бюджета приоритет выше, чем социальная защита населения, зарплаты и медицинского обслуживание. Однако с бедственным положением дорожного фонда чиновник согласился. Причины, по его мнению, кроются в отсутствии доходов фонда – низких ставках акцизов на нефтепродукты и дорожного налога, которые «12 лет не пересматривались». «В этом вопросе я рассчитываю на поддержку профильного комитета», — подчеркнул Виталий Голубенко. Он добавил, что в 2019 году региональные власти могли направлять на дороги сверх объема дорожного фонда дополнительно порядка 4 млрд рублей. «Пока в расчетах на 2020 год этих денег не просматривается», — пояснил министр.

По словам председателя комитета по промышленности регионального парламента Федора Николаева, поправки в отношении параметров дорожного фонда, скорее всего, все же будут вноситься в законопроект. «Доходы и расходы дорожного фонда практически единственные во всем бюджете параметры, которые сегодня идут минус 19 % к 2019 году. В 2021 год в проекте бюджета их значение практически нулевое: только БКАД и содержание автомобильных дорог. Ни ремонта, ни капремонта, причем это в основном сельские территории. Есть договоренность с властями региона о том, что крупные проекты – вроде ЛДС и четвертого моста – будут финансироваться как раз из дорожного фонда. Сегодня есть просадка, но будем, скорее всего, готовить совместно с правительством поправку и выводить из дорожного фонда крупные инфраструктурные проекты. Возобновлять ремонты и капремонты дорог», — рассказал парламентарий.

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