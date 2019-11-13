Руководитель НГДТ Сергей Афанасьев провел пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о причинах своего ухода с поста главы театра.

12 ноября состоялась пресс-конференция, которую организовал худрук новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Афанасьев собирается покинуть пост, а сам театр может прекратить существование. Худрук сообщил, что обратился к мэру города с заявлением о том, что уходит с должности, так как отсутствуют условия для работы театра.

На конференции глава театра рассказал о ситуации с помещением, и в каком «климате» приходится трудиться коллективу. По словам руководителя, власти за 30-летнюю работу театра так и не смогли решить вопрос с помещением для НГДТ. Сейчас театр располагается в подвале, где отсутствуют нормальные условия для зрителей и труппы.

По словам Сергея Афанасьева ситуация дошла до кризисной точки, когда компании «Никомед Сибирь» (Александра Большакова), являющейся арендодателем помещения для НГДТ, потребовались эти площади. Напомним, что Александр Большаков также владеет новосибирским ЦУМом и Галереей бутиков на Вокзальной магистрали.

Представители мэрии города ранее отмечали, что намерены сохранить новосибирский театр и на текущий момент занимается решением этого вопроса.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.