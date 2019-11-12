14 ноября состоится семинар для предпринимателей, посвященный сфере государственных закупок. Участие в мероприятии бесплатное.
Тема семинара, организованного при поддержке правительства области, звучит как «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».
В рамках события, которое планируется провести в формате открытой площадки, будут рассмотрены аспекты действующего законодательства в сфере закупок, а также способы участия предприятий малого и среднего бизнеса Новосибирской области в закупках крупнейших государственных корпораций.
К участию приглашаются руководители и сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса, а также специалисты, отвечающие за проведение закупочных процедур, сотрудники отделов закупок и снабжения, отделов продаж и юристы. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте.